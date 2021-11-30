За неправомерные штрафы будут наказывать

Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому лица, которые вынесли неправомерный штраф, будут привлечены к административной ответственности

Инициаторы законопроекта - депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев. Чиновники заявляют, что на сегодняшний день водители оспаривают лишь десять процентов от общего числа штрафов. При этом административной ответственности для лиц, которые регулируют данные вопросы, просто не существует. К тому же очень часто постановления выносятся даже при очевидных признаках отсутствия состава правонарушения — из расчёта на то, что водитель предпочтёт не тратить свое время на судебные разбирательства.

«Очень часто водители сталкиваются с постановлениями об административных правонарушениях, которые не были совершены. При этом о незаконности привлечения к ответственности свидетельствуют материалы, полученные с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств: на фото попала чужая машина, сплошную пересекла не машина, а её тень, штраф за превышение скорости выписан на автомобиль, находящийся в этот момент на эвакуаторе, и другие» - цитируют «Известия» пояснительные документы к законопроекту.