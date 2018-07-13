Официальная статистика говорит о серьезном замедлении темпов роста инфляции, но дилеры постоянно переписывают ценники на новые автомобили

Так, за первое полугодие этого года в среднем на российском рынке цены выросли на 7,4%. Наибольший скачок цен был отмечен экспертами агентства «Автостат» в феврале этого года, когда цены подскочили сразу на 4,5%.

Сами автопроизводители и дилеры оправдывают постоянное повышение цен на автомобили значительным ростом утилизационного сбора в этом году, а также ставок сборов на импортные автомобили. Причем, наибольший рост коснулся массового сегмента автомобилей с двигателями объемом от 1,6 до 2,5 литров.

Цены повышают не только производители массовых автомобилей, но и дорогих. В этом году серьезно подорожали автомобили Audi, BMW, несколько раз корректировались цены на различные модели Mercedes-Benz. Переписали ценники и дилеры Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini и Ferrari.

Аналитики говорят, что с начала кризиса в России, то есть с 2014 года средняя стоимость нового легкового автомобиля в России выросла на 59%.

