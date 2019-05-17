McLaren представил свой самый практичный автомобиль

Британский производитель суперкаров McLaren официально рассекретил свою самую практичную модель. Гранд-турер GT приспособили для поездок по городу и путешествий путем увеличения багажных отсеков

McLaren GT построен вокруг монокока MonoCell II-T с задней верхней частью из углепластика, которая позволила создать багажное отделение на 420 литров. Если вы подумали, что багажник располагается над двигателем, то мы спешим вас поздравить, так как это правда. По словам производителя, двигатель и выхлопная система установлены максимально низко, что и позволило разместить багажный отсек. К слову, спереди располагается ещё один багажник, правда, лишь на 150 литров.

В движение McLaren GT приводит 4,0-литровый V8, выдающий 620 сил и 630 Нм момента. Более 95 процентов тяги доступно в диапазоне от 3000 до 7250 оборотов в минуту. В паре с двигателем работает семиступенчатый преселективный «робот» SSG. С места до «сотни» гранд-турер разгоняется за 3,2 секунды (как McLaren F1), до 200 — за девять секунд ровно. Максимальная скорость двухдверки составляет 326 километров в час.