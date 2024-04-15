Электрический родстер MG Cyberster официально выходит на российский рынок

Англо-китайская компания MG, входящая в концерн SAIC, официально представила в России электрический родстер Cyberster. Автомобиль сохранил в себе дух британской марки, но технологически полностью был разработан в Китае

Cyberster отличается стильным динамичным дизайном, который дополняется спортивными дверьми типа «крыло бабочки». К слову, угол открытия можно настроить от 30 до 70 градусов. Крыша оборудована электроприводом, который позволит сложить ее всего за 10 секунд, даже на скорости до 50 км/ч. Внутри перед водителем установлена цифровая панель, состоящая из трех экранов, работающих на движке Unreal Engine. Также оснащение включает 265-цветовую подсветку и аудиосистему Bose.

Российским покупателям предложена флагманская комплектация с двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 77 кВт*ч с запасом хода до 520 км. Заявленный разгон до «сотни» - 3,2 с.