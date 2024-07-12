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12 июл 2024

Кроссовер MG HS получил второе поколение

Кроссовер MG HS получил второе поколение
Автор фото: фирма-производитель

Марка MG представила второе поколение кроссовера HS. Автомобиль получил новый внешний облик и современный салон. В моторной гамме остался только 1,5-литровый ДВС, в том числе в составе гибридной силовой установки.

Внешний облик обновленного MG HS фактически представляет собой перелицованный Roewe RX5 третьего поколения от материнской компании SAIC. Дизайнеры только переделали решетку радиатора и бампера, а все остальное оставили практически прежним. Габариты кроссовера:  4655/1890/1664 мм., при колесной базе в 2765 мм. Внутри появились единый кластер “приборки” и мультимедийной системы, беспроводная зарядка, аудиосистема с 8 динамиками и комплекс систем активной безопасности.

Стандартный MG HS оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 169 л.с. и 275 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатый “робот”. Привод исключительно передний. У гибридного HS также в основе 1,5-литровый мотор, только мощностью 142 л.с. Он дополнен одним электродвигателем на 209 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 6,8 с. А запас хода на электротяге составляет 121 км.

При написании новости использовалась информация:
Autohome

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