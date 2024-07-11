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11 июл 2024

Марка MG представила концепт Cyber GTS

Марка MG представила концепт Cyber GTS
Автор фото: фирма-производитель

Компания MG расширяет свою спортивную линейку новой электрической моделью Cyber GTS. Напомним, что на российском рынке официально представлен спорткар Cyberster. Пока Cyber GTS - это концепт, но предполагается, что серийную версию начнут выпускать уже в следующем году.

Фактически Cyber GTS представляет собой версию Cyberster с жесткой крышей. В остальном модели идентичны. Салон пока не показали, но тут вероятно также отличий нет. К сожалению, по опубликованным фотографиям на данный момент трудно сказать, сохранятся ли у купе двери-бабочки, или оно обзаведется стандартными дверьми.

Силовая установка купе идентична кабриолету. У заднеприводного Cyber GTS будет один электромотор мощностью 314 или 340 л.с. в зависимости от комплектации. А у модификации с полным приводом два электромотора суммарной мощностью 544 л.с. Запас хода - 501, 580 и 520 км соответственно.

При написании новости использовалась информация:
Autohome

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