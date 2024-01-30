MG представила спецверсию спорткара Cybester в Китае

Компания MG готовит для китайского рынка специальную версию электрического спорткара Cybester, приуроченную столетнему юбилею британской марки. Всего будет выпущено 100 экземпляров

Дизайн данной версии оформлен в ретро стилистике автомобилей MG 50-х и 60-х годов, а в частности, моделей MGA (1956 г.), MG Magnette (1958 г.) и MGB (1967 г.). “Юбилейный” Cybester отдает дань уважения данным моделям благодаря светло-бежевому цвету кузова и ярко-красной крыше. Цена немного выше самой дорогой комплектации Cybester - 365 800 юаней (примерно 4 553 000 рублей).

Такая спецверсия доступна только для флагманской полноприводной модификации с двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. и 725 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” занимает 3,2 с. Максимальная скорость - 200 км/ч. Автомобиль комплектуется батарей емкотсью 77 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода на одном заряде до 520 км (по циклу CLTC).