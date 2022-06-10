MG запатентовала электрический родстер

Когда-то эта английская компания производила недорогие родстеры и купе. На сегодняшний день MG принадлежит уже китайскому концерну SAIC, однако свое предназначение марка менять не будет

Буквально на днях в национальной патентной базе Китая обнаружились документы на новинку MG. Речь идет о родстере Cyberster, концепт которого широкой публике показывали еще весной прошлого года. Надо сказать, что серийный автомобиль отличается от прототипа лишь передними фарами, да обычными боковыми зеркалами вместо камер заднего вида. Интересный факт - новинка получит мягкую складную крышу. Это своеобразная отсылка к классическим родстерам MG.

Технических подробностей о машине немного. На стадии концепта говорилось, что родстер будет разгоняться до сотни за три секунды и проезжать без подзарядки до 800 километров. На него обещали поставить автопилот третьего уровня и сеть 5G.