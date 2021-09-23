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23 сен 2021

Может ли геймер быть хорошим водителем?

Может ли геймер быть хорошим водителем?
Автор фото: фирма-производитель

Вопрос риторический, разумеется, однако он может владеть специальным автомобилем, который создан с учетом его интересов. По крайней мере, китайская компания MG Motor создала именно такую машину

Речь идет о футуристичном концепт-каре Maze, который целиком вдохновлён видеоиграми. Достаточно взглянуть на него один раз, как в голове сразу возникают флешбэки различных космических опер и миров будущего. Судите сами -  концепт имеет необычный силуэт, который больше подходит космическому кораблю, чем автомобилю. Кроме того, у него очень много прозрачных поверхностей – крыша, двери и лобовое стекло выполнены в виде единого стеклянного колпака (еще одна отсылка к авиации и космосу).

В салоне тоже очень много необычных элементов. Кресла, например, установлены на специальном роботизированном каркасе, который может быть вынесен за пределы салона для облегчения посадки.  Вместо стандартных экранов  здесь применены голографические интерфейсы. Технические характеристики автомобиля не раскрываются.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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