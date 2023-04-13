Представлен MG Cyberster

Китайский минпром опубликовал сертификационные изображения электрического родстера MG Cyberster

Да, пусть марка MG сейчас и принадлежит китайским акционерам, но английский дух здесь сохранен – неслучайно же MG вернулся к производству родстеров, которые и принесли ему славу в шестидесятых годах прошлого века.

Вернемся к Сyberster. Машину выпустят лишь в электрической модификации, но в двух вариантах исполнения – заднеприводном и полноприводном. Во втором случае мощность составит 544 лошадиные силы. Характеристики моноприводной версии не уточняются. Максимальная скорость электрокара будет ограничена на отметке в 190 километров в час. Что касается емкости аккумулятора и запаса хода, то эти данные раскроют уже на премьере, которая произойдет в рамках шанхайского автосалона.