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5 сен 2024

SAIC представит электрокар MG с твердотельной батареей в 2025 году

SAIC представит электрокар MG с твердотельной батареей в 2025 году

Вице-президент концерна SAIC Юй Цзинминь сообщил в интервью китайским СМИ, что первые серийные автомобили с твердотельными батареями появятся уже в следующем году. Первенцем станет электрокар под брендом MG

В твердотельных батареях используются твердые электролиты вместо жидких, что повышает их безопасность и плотность энергии, по сравнению с традиционными литий-ионными батареями. Они могут обеспечить более быстрое время зарядки, дольше сохранять заряд и быть более устойчивыми к перегреву и возгоранию.

Многие компании производят подобные батареи, однако у них имеется один главный минус - дорогая стоимость производства. Поэтому автопроизводители пока не готовы переводить свои электрокары на твердотельные батареи. Серийные электромобили MG станут первыми в своем роде.

Предполагается, что такие батареи дебютируют на купе MG Cyber GTS, который показали в июле этого года. Силовая установка такая же, как и у кабриолета Cyberstar. У заднеприводного Cyber GTS будет один электромотор мощностью 314 или 340 л.с. в зависимости от комплектации. А у модификации с полным приводом - два электромотора суммарной мощностью 544 л.с. На презентации обещали максимальный запас хода до 580 км (CLTC), но если автомобиль получит новую батарею, можем ожидать и более высокие значения.
 

При написании новости использовалась информация:
Autohome

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