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27 фев 2024

Состоялся дебют нового MG 3

Состоялся дебют нового MG 3
Автор фото: фирма-производитель

В Женеву привезли следующее поколение хэтчбека MG 3. Для него материнская компания SAIC подготовила новейшую гибридную силовую установку Hybrid+

Почти семь лет прошло с последнего обновления хэтчбека. Вместе со сменой поколений пришел и более современный, даже в чем-то спортивный дизайн. На передних бамперах появились крупные воздухозаборники. Сама решетка радиатора стала значительно шире. Передние и задние блоки светодиодных фар выполнены в треугольной форме. Габариты также немного изменились: 4113/1797/1502 мм., при колесной базе в 2570 мм. Салон достаточно простой, но не лишен всех технологических особенностей. Начиная с базовой комплектации, автомобиль оснащается 10,25-дюймовым экраном мультимедийной системы iSmart и 7-дюймовой цифровой приборной панелью. Также тут имеются камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль с функцией удержания полосы.

Наименование Hybrid+ используется не спроста. Знак плюс говорит о том, что в “тройке” электрическая составляющая гибридной силовой установки станет доминирующий. Электрический двигатель, установленный на передней оси и работающий в паре 3-ступенчатой автоматической коробкой передач, развивает 136 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Но не стоит и забывать про ДВС - это 1,5-литровый “атмосферник” мощностью 102 л.с. и 128 Нм. Суммарная мощность - 194 л.с. Оба мотора могут работать как в тандеме, так и по отдельности. В комбинированном режиме электромотор дает крутящий момент при разгоне, а ДВС при поддержании скорости. В таком случает набрать “сотню” автомобиль сможет за 8 с. Максимальная скорость - 170 км/ч. Емкость аккумулятора - 1,83 кВт*ч. Отмечается, что средний расход топлива составит 4,4 л. на 100 км.

При написании новости использовалась информация:
autonews

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