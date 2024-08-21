Стали известны подробности о MG ZS до премьеры

Англо-китайская компания MG готовит к дебюту обновленный кроссовер ZS. Презентация состоится 28 августа, но некоторые данные по модели уже попали в сеть

Новый MG ZS будет предложен с гибридной силовой установкой или с традиционным ДВС. Полностью электрическая модификация также сохранится. В виде гибрида он будет комплектоваться 1,5-литровой “четверкой” мощностью 102 л.с. и электромотором на 136 л.с. Емкость батареи составит 1,83 кВт*ч. Другие технические характеристики пока не рассекречены.

Новое поколение MG ZS внешне отличается иной решеткой радиатора, оптикой и бамперами. Если актуальное поколение больше напоминало по дизайну первый Jaguar E-Pace, то новый ZS теперь уже имеет визуальные сходства с китайскими кроссоверами BAIC. Габариты автомобиля примерно остались прежними: длина - 4,3 м., а колесная база - 2,58 м. Изображений салона пока нет.