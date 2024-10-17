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17 окт 2024

В Китае представили новый электрокроссовер MG ES5

В Китае представили новый электрокроссовер MG ES5
Автор фото: фирма-производитель

Марка MG пополнила свой модельный ряд новым кроссовером ES5. Это компактный электрокар с запасом хода до 525 км

В основе конструкции платформа Nebula от китайского концерна SAIC. Точные габариты модели: 4476/1849/1621 мм., при колесной базе в 2730 мм. Дизайн кроссовера выполнен в актуальной стилистике бренда. Он выделяется угловатой передней оптикой и широким воздухозаборником, который заменяет привычную решетку радиатора. Внутри есть два раздельных экрана приборной панели и мультимедийной системы, трехспицевый мультируль, сиденья с боковой поддержкой и минималистичный центральный тоннель. 

MG ES5 комплектуется только одним электромотором мощностью 170 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Привод - задний. Однако покупателям предложат на выбор три емкости аккумулятора с запасом хода 425, 515 и 525 км (CLTC). Заявленное время разгона с 0 до 100 км/ч - 8 с.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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