В Китае представили новый электрокроссовер MG ES5

Марка MG пополнила свой модельный ряд новым кроссовером ES5. Это компактный электрокар с запасом хода до 525 км

В основе конструкции платформа Nebula от китайского концерна SAIC. Точные габариты модели: 4476/1849/1621 мм., при колесной базе в 2730 мм. Дизайн кроссовера выполнен в актуальной стилистике бренда. Он выделяется угловатой передней оптикой и широким воздухозаборником, который заменяет привычную решетку радиатора. Внутри есть два раздельных экрана приборной панели и мультимедийной системы, трехспицевый мультируль, сиденья с боковой поддержкой и минималистичный центральный тоннель.

MG ES5 комплектуется только одним электромотором мощностью 170 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Привод - задний. Однако покупателям предложат на выбор три емкости аккумулятора с запасом хода 425, 515 и 525 км (CLTC). Заявленное время разгона с 0 до 100 км/ч - 8 с.