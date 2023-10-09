В Россию привезли внедорожник MG RX8

Один из российских дилеров выставил на продажу новый внедорожник MG RX8, который был ввезен по схеме параллельного импорта из Китая. Автомобиль оценили в 4 299 000 рублей

Данная модель хотя и принадлежит британской марке MG, фактически является клоном китайского Roewe RX8 только с измененными шильдиками. Внедорожник имеет рамную конструкцию и выделяется достаточно брутальным дизайном. В Россию привезли самое дорогое исполнение с панорамной крышей, 2-зонным климат-контролем, беспроводной зарядкой для смартфона, адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора, а также с 20-дюймовыми колесными дисками.

Автомобиль оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 2,0 л. Мощность - 220 л.с. Крутящий момент - 360 Нм. Заявленный разгон до “сотни” - 9,1 с. Средний расход топлива - 9,9 л. Автомобиль комплектуется 6-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.