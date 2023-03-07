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7 мар 2023

Раскрыты комплектации и характеристики кроссоверов «Москвич»

Раскрыты комплектации и характеристики кроссоверов «Москвич»

Завод «Москвич» раскрыл прайс-листы на все модификации вседорожника «Москвич 3» с указанием деталей оснащения и характеристик

Давайте сперва поговорим о ТТХ «Москвич 3», который, на сегодняшний день, является единственной моделью в линейке российского бренда. Итак,  кроссовер предлагается с полуторалитровым, 150-сильным турбо-мотором. В паре с ним может работать как 5-ступенчатая механика, так и вариатор. Не стоит забывать и об электрической модификации «Москвич 3е» со 193-сильным электрическим двигателем. Что касается батареи, то здесь используется 65-киловаттный аккумулятор, который обеспечивает  400-километровый запас хода.

Несколько слов о ценах -  тот же электрокар оценен  в три с половиной миллиона рублей. Вилка стоимости  машин с ДВС располагается в границах от 1.9 до двух с небольшим миллионов рублей. Модель продаётся только в одной комплектации. В неё входят, к примеру, 17-дюймовые колёсные диски и светодиодные ходовые огни, электролюк и две подушки безопасности. Кроссовер укомплектован климат-контролем и медиасистемой с 10,25-дюймовым экраном и камерой заднего вида.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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