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4 авг 2023

Москвич 6 представлен в виде такси

Москвич 6 представлен в виде такси

На Международном Евразийском форуме “Такси” отечественная компания Москвич представила новую модель  “Москвич 6”, окрашенную в яркий желтый цвет

Помимо Москвич 6 в рамках мероприятия также были показаны модели 3 и 3е в соответствующей раскраске. Напомним, что “шестерка” фактически является перелицованной китайской моделью JAC J7 (Sehol Yao) образца 2021 года. Ожидается, что продажи лифтбека Москвич 6 должны начаться до конца текущего года. 

Автомобиль будет представлен в трех комплектациях. При этом, согласно информации некоторых СМИ, стандартная версия получит достаточно хорошее оснащение: камеру заднего вида, климат-контроль, “мультимедийку” с 10-дюймовым экраном, а также электропривод и подогрев передних сидений. Под капотом - бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 л.с., который работает в паре с вариатором. Самая дорогая комплектация предложит форсированную версию данного агрегата мощностью 174 л.с. В данном случае автомобиль будет комплектоваться 6-ступенчатым “роботом”. Привод - передний. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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