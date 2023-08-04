Москвич 6 представлен в виде такси

На Международном Евразийском форуме “Такси” отечественная компания Москвич представила новую модель “Москвич 6”, окрашенную в яркий желтый цвет

Помимо Москвич 6 в рамках мероприятия также были показаны модели 3 и 3е в соответствующей раскраске. Напомним, что “шестерка” фактически является перелицованной китайской моделью JAC J7 (Sehol Yao) образца 2021 года. Ожидается, что продажи лифтбека Москвич 6 должны начаться до конца текущего года.

Автомобиль будет представлен в трех комплектациях. При этом, согласно информации некоторых СМИ, стандартная версия получит достаточно хорошее оснащение: камеру заднего вида, климат-контроль, “мультимедийку” с 10-дюймовым экраном, а также электропривод и подогрев передних сидений. Под капотом - бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 л.с., который работает в паре с вариатором. Самая дорогая комплектация предложит форсированную версию данного агрегата мощностью 174 л.с. В данном случае автомобиль будет комплектоваться 6-ступенчатым “роботом”. Привод - передний.