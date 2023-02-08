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8 фев 2023

Названа дата продаж электрического "Москвича"

Названа дата продаж электрического "Москвича"

Дилеры отечественной марки сообщают, что продажи электрического кроссовера "3е" начнутся уже совсем скоро - в начале следующего месяца

Фактически, "3е", как и обычный "Москвич 3" является конверсией китайского SUV JAC - в нашем случае модели Sehol E40X. Интересный факт - в Китае силовая установка кроссовера развивает 150 лошадиных сил, в России же "отдача" будет меньше, правда точные характеристики на сегодняшний день не уточняются.

Батарея «Москвича 3е» имеет емкость 65,7 кВт•ч. Этого должно хватить на 410 км пробега на одной зарядке по методике WLTP. При этом батарея поддерживает систему быстрой зарядки, благодаря которой пополнить заряд с 30 до 80% можно примерно за 45 минут.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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