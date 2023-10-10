Объявлена стоимость нового “Москвича”

Согласно официальной информации, лифтбэк “Москвич 6” будет представлен в двух комплектациях стоимостью 2 630 000 и 2 830 000 рублей

Напомним, что “Москвич 6” фактически является перелицованным Sehol A5 Plus, который у нас известен под именем JAC J7. Интересно, что данный автомобиль официально продается в России от 2 129 000 рублей, что на полмиллиона дешевле, чем предложен новенький “Москвич”. Разница заключается в уровне оснащения. Например, базовая комплектация 6-ки фактически соответствует среднему исполнению JAC J7 Comfort (2 330 000 рублей), но и в данном случае разница в цене ощутима. Но есть нюанс - вариатор у “Москвича” доступен и в начальной комплектации, когда у китайца он только во флагманском исполнении.

“Москвич 6” оснащается бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 170 км/ч. Двигатель работает в паре с вариатором. Ожидается, что позже компания представит еще одну комплектацию с форсированной версией данного агрегата мощностью 174 л.с. В данном случае автомобиль будет комплектоваться 6-ступенчатым “роботом”. Привод во всех версиях исключительно передний.