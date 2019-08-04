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Он такой один

Harley-Davidson Iron 1200 бензобак
Эффектные цветовые решения и безупречное качество окраски – особенность всех Harley-Davidson
Harley-Davidson Iron 1200 двигатель
Двигатель Evolution 1200 – образец верности традициям
Harley-Davidson Iron 1200 седенье
Водительское место Iron 1200 создавалось еще до того, как слово «эргономика» вошло в обиход, а пассажирское вообще не предусмотрено
Harley-Davidson Iron 1200 Harley-Davidson Iron 1200 рульHarley-Davidson Iron 1200 фараHarley-Davidson Iron 1200 задний фонарьHarley-Davidson Iron 1200 тормозаHarley-Davidson Iron 1200 вид сбоку

Семейство Sportster, к которому относится Harley-Davidson Iron 1200 – феномен в современном мире. Пока большинство производителей гонятся за модой, обновляя модели раз в семь лет, наш подопытный уже справил полувековой юбилей, причем ничуть не утратив актуальности

Сказать, что Sportster совсем уж не менялся с 1957 года, нельзя – дизайнеры играли с формой крыльев и бака, экспериментировали со светотехникой и формой руля, а инженеры пытались освежить конструкцию. Любой фанат Harley-Davidson расскажет, как в начале 2000-х он оплакивал отказ от карбюраторов и как переживал появление «резиновых» рам.

Тогда под эгидой повышения комфорта двигатель исключили из силовой структуры шасси, закрепив его на автомобильный лад, через подушки. Но если изменения, назло критикам, делали модель лишь совершеннее, то распрощаться с имиджем самого слабого и доступного семейству удалось только сейчас: появление Street забрало у Sportster все обидные прозвища – «мотоцикл для девочек» и «входной билет в мир Harley-Davidson». Все это больше не про него!

Ох уж эта ностальгия…

Семейство Sportster – самое старое в модельной гамме Harley-Davidson, поэтому Iron 1200 можно смело назвать последней утехой ретрограда. Мотоцикл не стремится скрывать свой возраст – круглая фара, бак в виде половинки арахиса, низкое одноместное седло и не слишком глубокие крылья: в 1980-х его можно было бы и потерять на парковке у придорожного бара. Дополняет образ графика на баке, будто навеянная ливреей советской гражданской авиации. А как выполнена! Это не виниловая пленка и не краска, нанесенная по трафарету, – лак абсолютно ровный и гладкий. Покраска мотоциклов из Милуоки традиционно остается вне конкуренции, сделать также не получается ни у кого.

О том, какой на дворе год, напоминают разве что светодиодные фонари, интегрированные в поворотники, и отсутствие хрома. Все зеркальные детали заменены черными, матовыми и глянцевыми. Смелый ход, отработанный на других моделях, освежает облик Iron 1200 и наделяет его брутальностью.

Но если снаружи современные нотки проскальзывают, то в седле – никаких отступлений от исторической правды. Iron 1200 не стесняется называть свой возраст владельцу: эргономика водительского места, вернее, ее отсутствие, неподготовленного человека вводит в ступор. Сжать бак коленями? Забудьте! Справа нога упирается в «кастрюлю» воздушного фильтра, слева щиколотку трет картер двигателя.

Виной всему подножки, расположенные слишком уж близко к пилоту. Сдвинь их дальше, и проблема исчезнет, но в Милуоки решили согнуть ноги пилота в колене почти под прямым углом. Куда удобнее выставлять их вперед, закидывая ботинки на дополнительные резиновые подножки, предусмотрительно закрепленные на опциональных дугах. Схватившись за высокий руль, выпрямив спину и расправив плечи, комфортное положение найти удается.

Когда душа поет

Наш совет: на этом мотоцикле выбирайте дороги поровнее – неимоверно короткоходные подвески, дань низкой посадке и эффектному силуэту наглядно иллюстрируют известную фразу: «Красота требует жертв». Чувствуются даже стыки асфальта, а на искусственных неровностях лучше привставать на подножках, даже если скорость невысока. Скромный дорожный просвет напоминает о себе и при маневрах – глубоко Iron 1200 в поворот не наклонить, скрежет подножек напоминает: скоро предел!

То же касается и тормозов – за половину столетия «барабаны» уступили место дисковым механизмам, но эффективностью не поражают и они. Единственная «плавающая» двухпоршневая скоба Brembo с трудом осаживает 256-килограммовую машину, да и заднего механизма хватает впритык. Для эффективного замедления на рычаг и педаль приходится давить изо всех сил, время от времени чувствуя стрекот штатной ABS.

Кажется, что излишне хваткие тормоза классическому мотоциклу ни к чему. Но это пока на светофоре не «расцветет» зеленый сектор. Всего 67 «лошадей», зато каких породистых! Сочный удар при включении «первой» – характерная фишка всех «харли», тугой ход рычага КПП, энергичные пульсации длинноходного V-твина и благородное урчание выхлопа. Sportster не спутаешь ни с кем!

Да, сегодня так уже не делают – система смазки с сухим картером, воздушное охлаждение, нижний распредвал, штанги толкателей… Все, что отличает 1202-кубовый двигатель Evolution 2019 года от образца 1989-го – простой однодроссельный впрыск, сменивший карбюратор под давлением экологов. Причем, если бы не «зеленые», не появился бы и он. Зачем менять совершенный агрегат?

Динамика впечатляет. Спасибо 96 Нм – 180 км/ч на аналоговом циферблате спидометра не заставляют себя ждать. Воздух, игнорируя бикини крошечного обтекателя, давит в грудь, низовой мотор надрывается на пределе, пытаясь добавить к рекорду еще пару пунктов…

Harley-Davidson Iron 1200 не подчиняет­ся законам логики! Руководствуясь ими, он бы давно стоял в музее, а не сверкал в витринах дилеров, оставаясь предметом вожделения тысяч мотоциклистов мира. Вне всякого сомнения, сегодня именно Sportster занимает почетное место самого аутентичного агрегата из Милуоки. Где-где, а там толк в настоящих и честных мотоциклах знают.

          

Технические характеристики Harley-Davidson Iron 1200

Габариты, мм

2200х915x1240

Колесная база, мм

1515

Высота по седлу, мм

735

Снаряженная масса, кг

256

Объем бака, л

12,5

Тип двигателя

4-тактный, 2-цилиндровый, 4-клапанный OHV

Рабочий объем, см³

1202

Макс. мощность, л.с./об/мин

67/н.д.

Макс. момент, Нм/об/мин

96/3500

Система запуска

электростартер

Система охлаждения

воздушная

Коробка передач

механическая 5-ступенчатая

Главная передача

ремень

Подвеска передняя/задняя

нерегулируемая вилка /двухсторонний маятник с двумя регулируемыми амортизаторами

Тормоза передние/задние

дисковые, один диск/один диск

Шина передняя/задняя

100/90 R19 / 150/80 R16

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