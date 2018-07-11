Каждый владелец Harley-Davidson знает, сколько возможностей апгрейда предлагает марка, заводские аксессуары позволяют менять не только облик, но и суть машины. Лишь пара деталей, отныне доступных уже в штатной комплектации модели Sport Glide, и мотоцикл для ночных покатушек превращается в комфортабельного «туриста»
Идея изменения облика и назначения байка не нова – кастомайзинг стал неотъемлемой частью мотоциклетной культуры с середины прошлого столетия, а Harley-Davidson, стоявший у истоков этого движения, и сегодня делает акцент именно на индивидуализации. Обновленная в нынешнем году платформа Softail стала основой аж для девяти мотоциклов, радикально отличающихся как дизайном, так и сутью.
На фоне своих близких «родственников» Harley-Davidson Sport Glide выделяется особенно: впервые мотоцикл можно выбирать не на стадии покупки, а прямо в гараже, перед выездом. Мелочь, меняющая все, – быстросъемный обтекатель Mini Batwing, не только преображающий дизайн, но и влияющий на ветрозащиту.
Хотите наслаждаться ветром за рулем классического круизера – откройте две защелки, сняв обтекатель. Собираетесь в путешествие и желаете спрятаться от дождя и холода за рулем? Меньше минуты – и у вас туристический мотоцикл! Это же касается и объемных боковых кофров. В городе они не нужны, а в экспедиции, наоборот, без них не обойтись. И снова минута манипуляций, радикально меняющих облик и назначение модели.
Жаль, что так же легко нельзя заменить маленькое пассажирское седло. Зато с комфортом водительского все чудно: большая подушка с развитым упором для поясницы расположена всего в 680 мм от асфальта, подножки и руль вытянуты вперед, благодаря чему и спина прямая, и ноги не слишком сильно согнуты в коленях. Идеально (с поправкой на качество дорожного полотна)!
Короткоходные подвески настроены не слишком жестко, а задний моноамортизатор еще и имеет удобную регулировку преднатяга пружины, управлять которой можно прямо из седла. Но чудес не бывает, на дорогах Иркутской области и Бурятии, где проходил наш тест-драйв, комфортно получалось не всегда. Зато на ровном покрытии Sport Glide изумителен: новое шасси не только легче, но и устойчивее к крутильным нагрузкам, благодаря чему ехать на нем можно действительно быстро.
Никогда бы не сказал, что столь массивный, сверкающий хромом круизер способен не только неспешно раскатывать по бульварам и прямым магистралям, но и чиркать подножками в поворотах извилистых горных дорог, поддерживая комфортные 140–160 км/ч и уверенно замедляясь до 60–80 км/ч перед особенно острыми шпильками. Великолепная управляемость – визитная карточка всего нового семейства Softail, и Sport Glide это только подтверждает.
Возможность ехать на новинке быстро ограничивается лишь потенциалом тормозных механизмов: спереди один диск, которого достаточно для укрощения любых скоростей, но в горах, при постоянных и резких замедлениях, он работает на грани, темнея от перегрева и намекая на скорое закипание тормозной жидкости.
Однако Sport Glide, несмотря на громкое имя, создан вовсе не для скоростных рекордов, и подавляющему большинству покупателей тормозов будет достаточно. Но тем, кому их покажется мало, придется несладко, простых способов улучшить тормоза здесь нет – спереди уже стоит мощный 4-поршневой суппорт с армированным шлангом. Впрочем, в семействе Softail есть модели с двумя тормозными дисками спереди и иной расстановкой приоритетов.
Как и шасси, двигатель Milwaukee-Eight 107, появившийся в прошлом году, сочетает в себе современные технологии с классическим обликом. Басовитый, тяговитый, особенно в нижнем диапазоне оборотов, – сногсшибательная харизма! Снаружи – хромированные корпусы штанг толкателей и развитые ребра охлаждения, внешне мало отличающиеся от V-твинов середины прошлого века, внутри – четыре клапана и две свечи на цилиндр, воздушно-масляное охлаждение, электронные дроссельные заслонки и тепловые зазоры клапанов, не требующие регулировки в течение всего срока службы мотора.
Здесь же и круиз-контроль с удобнейшим джойстиком на левом пульте, корпус которого, как и положено настоящему «американцу», изготовлен из металла. Его здесь вообще нарочито много. Даже корпус фары, приборная панель и крылья стальные, что особенно парадоксально на фоне сухой массы в 304 кг, весьма скромного показателя для мотоцикла из Милуоки.
Технологии, знаете ли, есть у многих, а вот умело спрятать их от глаз умеют единицы. Современные нотки тут просвечивают лишь в полностью светодиодной фаре со стильным ободком ходовых огней и отсутствии заднего фонаря – его функцию выполняют красные диоды в корпусах поворотников. Они, к слову, автоматически выключаются сразу после маневра, не требуя от пилота дополнительных манипуляций.
Этот мотоцикл вообще всеми силами старается избавить пилота от земных проблем: вместо ключей – метка в кармане, имея которую достаточно просто нажать на клавишу стартера, рядом с баком – скрытый от глаз разъем USB для зарядки гаджетов в пути. Нет разве что платка для утирания слез счастья. Или все же есть?
Конечно же, без обтекателя модель выглядит скучнее, а один передний тормозной диск никак не уживается со словом Sport в названии. Но эти мелочи теряются на фоне общего очарования Sport Glide – оригинального и самобытного мотоцикла, ставшего еще одной вехой в 115-летней истории Harley-Davidson.
|
Технические характеристики Harley-Davidson Sport Glide
|
Длина х ширина х высота, мм
|
2325 х н.д.
|
Колесная база, мм
|
1625
|
Высота по седлу, мм
|
680
|
Снаряженная масса, кг
|
317
|
Объем бака, л
|
18,9
|
Тип двигателя
|
4-тактный 2-цилиндровый 8-клапанный OHV
|
Рабочий объем, куб. см
|
1745
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
93,8/н.д.
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
145/3500
|
Система запуска
|
электростартер
|
Система охлаждения
|
воздушно-масляная
|
Коробка передач
|
механическая 6-ступенчатая
|
Главная передача
|
ремень
|
Подвеска передняя/задняя
|
нерегулируемая вилка перевернутого типа / двухсторонний маятник
|
Тормоза передние/задние
|
дисковые, один диск / один диск
|
Шина передняя/задняя
|
130/70 R18 / 180/70 R16
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