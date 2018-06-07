Консерватизм и прогресс – понятия взаимоисключающие и… лучше всего характеризующие Harley-Davidson. Неудивительно, что уже многие десятилетия именно этот бренд задает тренды и диктует моду в классе «железных» мотоциклов, что подтверждает и одна из самых громких премьер нынешнего года – новый Fat Bob

Главное изменение в «доме» мотоциклов из Милуоки – уход семейства Dyna, вернее, его объединение с Softail. Причем не на бумаге, а на деле. Принципиально новая платформа позволяет говорить о замене двух старых семейств одним современным. Впрочем, нововведения в шасси заметят лишь фанаты: рама и маятник, хотя и стали легче на 15% и прибавили сразу 65% крутильной жесткости, стараются выглядеть старыми, а совершенно новая конструкция задней подвески с моноамортизатором (сменившим пару горизонтальных амортизаторов «под брюхом»), как и раньше, скрыта от глаз «оперением».

Прятать прогресс вообще в стиле «Харли». Пока прочие производители кричат о наличии на их мотоциклах ABS, выставляя напоказ гребенки, подчеркивая сей факт наклейками и даже названиями моделей, американцы ставят датчики в подшипники колес, прячут провода и делают все, чтобы мотоцикл выглядел классическим. На стиль работает и аналоговый циферблат тахометра, в котором, стоит завести мотор, обнаруживаются и указатель уровня топлива, и спидометр с одометром.

А бесключевой доступ? Кажется, с момента появления в обиходе замков зажигания американцы изыскивали способ избавиться от этого рудимента и наконец нашли, отныне метка в кармане – это все, что нужно для поездки. Никаких крышечек и выключателей, как на предыдущих «бесключевых» Harley-Davidson! Теперь прыгнул в седло, завел мотор – и поехал. Жаль только, что блокировка рулевой колонки все еще требует ключа, но нужна она в современном мире все реже.

Между прошлым и будущим

Новый Fat Bob вообще ощущается коктейлем из прошлого и будущего, которые взболтали, но не смешали. С одной стороны, классика как она есть, с другой – попытка увидеть мотоцикл «завтрашнего дня» и найти новую ДНК дизайна бренда, ориентированную на ту аудиторию, что помоложе. Чего только стоит овальная, полностью светодиодная фара в черненом корпусе, обнимающем траверсы! А этот нагло обрубленный хвост с кронштейном номерного знака и крылом, перенесенным на маятник, вообще нарушает все американские каноны.

Подобное, кстати, сегодня модно также в Европе и Японии, и поди расскажи им, что в дождь струя воды льет точно на спину пилоту! Не хватает и переднего крыла, но для комфортного передвижения в непогоду и на большие расстояния в Милуоки делают другие модели, в то время как Fat Bob вот уже почти 40 лет ассоциируется с другими ценностями – динамикой и брутальностью.

И с этим тут полный порядок: неимоверная толщина трубы руля напоминает рога буйвола, выставленные вперед подножки, низкое седло и широко расставленные рукоятки обеспечивают царскую посадку с прямой спиной и слегка смещенным вперед корпусом, а от пульсаций 1745-кубового V-Twin Milwaukee-Eight 107 по коже бегут мурашки. Страшно представить, что будут чувствовать владельцы, доплатившие за большой 1868-кубовый Milwaukee-Eight 114!

Верный традициям

Крутящего момента столько, что трогаться можно и со второй, и с третьей передачи; фирменные пульсации чувствуются, но никакого зуда нет и в помине даже на высоких оборотах. Жаль, конечно, что услышать мотор можно лишь на полностью отрытых дросселях, но это лечится заменой штатного выпуска на что-то более подходящее такому громиле. Рычаг сцепления стал мягче, но все равно требует крепкой мужской руки, зато коробка работает как часики – переключения четкие, никакой расхлябанностью и не пахнет.

Управляемость на фоне предыдущих представителей семейства Dyna просто великолепная: тяжеловесность ушла в небытие, да и с жесткостью шасси отныне полный порядок – спасибо толстым трубам вилки и новому маятнику. Однако широченные шины остроте реакций не способствуют, да и низкие дуги довольно рано начинают стираться об асфальт, поэтому на фоне быка Fat Bob конкуренты кажутся проворными антилопами.

Стало больше и тормозов: то ли механизмы сделали такой шаг вперед, то ли общее «похудение» конструкции сказалось, но о необходимости излишне давить на рычаги говорить уже не приходится. А вот короткоходные подвески даром что стали более упругими, с трудом отрабатывают даже «лежачие полицейские». Хотя на ровном покрытии мотоцикл и стал несколько комфортнее, чуда, увы, не произошло, а потому на неровностях лучше не разгоняться.

Это же касается и езды в дождь – обилие крутящего момента в сочетании с «дубовой» резиной благоприятствует сочным пробуксовкам как при разгоне (вплоть до третьей передачи), так и при выходе из поворотов. Конечно, если хватает умений, такими пируэтами можно наслаждаться бесконечно, однако неподготовленного пилота подобные выходки, не свойственные мотоциклам конкурентов, могут и напугать, так что лучше не расслабляться.

Как бы то ни было, фанаты ушедшего со сцены семейства Dyna и перерожденного Softail могут спать спокойно – новый Fat Bob остался верен идеологии бренда и сохранил все, за что мы любим Harley-Davidson. При этом мотоцикл стал лучше, особенно по части управляемости и динамики, а что касается дизайна… Он будет вызывать споры еще не один год, зато никого не оставит равнодушным. Как и положено настоящему Fat Bob.

Технические характеристики Harley-Davidson Fat Bob Длина х ширина х высота, мм 2340 х н.д. Колесная база, мм 1615 Высота по седлу, мм 710 Снаряженная масса, кг 306 Объем бака, л 13,6 Тип двигателя 4-тактный 2-цилиндровый 8-клапанный OHV Рабочий объем, куб. см 1745 Макс. мощность, л.с./об/мин 93,8/н.д. Макс. момент, Нм/об/мин 145/3500 Система запуска электростартер Система охлаждения воздушно-масляная Коробка передач механическая 6-ступенчатая Главная передача ремень Подвеска передняя/задняя нерегулируемая вилка перевернутого типа/двусторонний маятник с регулируемым моноамортизатором Тормоза передние/задние дисковые, два диска/один диск Шина передняя/задняя 150/80 R16 / 180/70 R16