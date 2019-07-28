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Мышцы и нервы

Harley-Davidson FXDR вид спереди
Harley-Davidson FXDR двигатель
Ресивер воздушного фильтра добавляет дискомфорта при езде, зато выглядит сногсшибательно
Harley-Davidson FXDR приборная панель
Приборная панель FXDR размером чуть больше спичечного коробка, но информативность не страдает, есть даже тахометр и часы
Harley-Davidson FXDR передняя фара
Яркая и оригинальная светотехника FXDR притягивает взгляды
Harley-Davidson FXDR заднее колесоHarley-Davidson FXDR вид сзади

Искра, буря, безумие! Новый Harley-Davidson FXDR претендует на титул самого сурового и «мускулистого» мотоцикла марки, а уж в брутальности парни из Милуоки знают толк. Чем же запомнилась одна из главных новинок сезона?

Пауэр-круизер – класс мотоциклов, буквально созданный компанией Harley-Davidson. Никакой ностальгии и классических мотивов, вместо них – чистые, гипер­трофированные «мускулы» внутри и снаружи. Именно таким был V-Rod, мотоцикл, вызывавший споры фанатов бренда почти два десятилетия кряду: он не настоящий или, напротив, самый каноничный «харли» всех времен? Теперь спорить о нем не придется – пришедший ему на смену FXDR не оставляет пространства для дискуссий.

Без наследства

В российском представительстве компании FXDR не считают прямым наследником V-Rod. Да, идеология машины та же и рассчитана она на тех же энергичных мужчин, слишком молодых для традиционных Harley-Davidson, но все-таки FXDR другой.

И правда, у новинки куда больше общего с семейством Softail, ставшим настоящей сенсацией прошлого года. Новая, полностью переработанная платформа, вывела управляемость мотоциклов из Милуоки на совершенно иной уровень. А для FXDR ее еще и значительно доработали: вдобавок к мощной телескопической вилке перевернутого типа мотоцикл получил собственный алюминиевый маятник и клипоны, заменившие традиционный руль. Мог ли хоть кто-то десятилетие назад представить, что эти инженерные решения появятся на серийном Harley-Davidson, пусть даже на такой нишевой модели?

А вот посадка привычная – вперед здесь вытянуты не только ноги, но и руки, туда же наклонена спина: из низкого седла к рулю приходится тянуться. Комфортно, по крайней мере, пока на скоростях, превышающих социально приемлемые значения набегающим потоком, не начинает отрывать ступни от подножек. Пассажирская «жердочка» для изначально одноместного мотоцикла – опция, поэтому скромный размер и обратный наклон можно простить.

Само предложение прокатиться на ней, адресованное девушке, тянет на харассмент – FXDR выбрасывает такой объем тестостерона, что вокруг искрится воздух. Блистательные потроха яркой, как сварка, светодиодной фары, поглощающе-черная анодировка алюминия, расправленные, будто крылья самолета, ленты поворотников и даже задний фонарь, вынесенный вместе с номерным знаком за скобки колесной базы, меркнут на фоне простого и честного железа.

Мишура притягивает взгляды окружающих и отвлекает от главного – огромного ресивера воздушного фильтра с ощетинившимся «нулевиком», упирающимся в правую ногу. Слишком? Для других – пожалуй, но флагманскому 114-дюймовому V-твину Milwaukee-Eight, самому мощному и совершенному двигателю Harley-Davidson, скромность ни к чему.

Отставить скромность!

Здесь традиции (вроде воздушного охлаждения цилиндров и нижнего распредвала) замешаны на современных технологиях: две свечи и четыре клапана на цилиндр, электронная ручка «газа» и современный впрыск позволяют уходить с любого светофора первым. При этом 91 «лошадь» – смешное значение для 1868 «кубов» рабочего объема – куда важнее 160 Нм крутящего момента, с которыми задний «каток» оставляет жирные черные полосы даже на сухом асфальте, стоит открутить рукоятку «газа» чуть сильнее.

Заднее колесо размером 240/40 R18 претендует на титул самого большого в классе. Резина с логотипом HD, глухой, без прорезей, барабан заднего диска, украшенный эффектной гравировкой с названием компании, – все это выглядит неимоверно круто! Даже алые цифры, страйпы и литеры, давно набившие оскомину на «подогретых» версиях корейских хэтчбеков, здесь смотрятся уместно, особенно вместе с четырьмя алыми свечными проводами, вывернутыми напоказ.

Смачный фирменный удар при включении первой передачи и четкие переключения вплоть до высшей шестой: коробка работает идеально! Как и сцепление, рычаг которого не ощущается излишне тугим. Бешеный разгон обрывается столь же резко, как и начинается: 193 км/ч на крошечной приборной панели кажутся искусственно заниженными, мотора хватит и на большее. Инженеры перестрахо­вались?

Потенциала пары 4-поршневых суппортов спереди и 2-поршневой скобы сзади достаточно для эффективных замедлений 303-килограммового громилы с любых скоростей, хотя на рычаги и приходится давить. Ничего, в случае чего подстрахует штатная ABS – единственная электронная помощница FXDR, добавляющая спокойствия пилоту. Тормозить не страшно, страшно поворачивать.

Бери шире

Вся совершенность шасси разбивается о ширину колес, большой угол наклона вилки и длинную базу – для смены траекторий приходится прикладывать много усилий, а в повороты заправлять пошире, будто на грузовике. Привыкнув к неповоротливости, начинаешь искать предел: обычно мотоциклы из Милуоки сильно не наклонишь – в асфальт быстро упирается подножка или глушитель, но FXDR позволяет наклоняться больше, чем кажется. Не припомню ни одного другого «харли», который можно было бы заваливать так глубоко!

Обратная сторона эмоций и харизмы – комфорт. Чрезвычайно короткоходные подвески неохотно отрабатывают неровности, не спасает даже удобнейшая регулировка заднего амортизатора. А защита от брызг вообще не волновала инженеров: в дождь вода летит не только с заднего, но и с переднего колеса.

В российском офисе Harley-Davidson не обманули – новый FXDR не имеет ничего общего с V-Rod, кроме эмоций, которые он вызывает у пилота. Никакой практичности: эта центрифуга способна выделять из бензина лишь две фракции – тестостерон и адреналин, поездки на работу не его стихия.

            

Технические характеристики Harley-Davidson FXDR 114

Габариты, мм

2425х929х1083

Колесная база, мм

1738

Высота по седлу, мм

720

Снаряженная масса, кг

303

Объем бака, л

16,7

Тип двигателя

4-тактный, 2-цилиндровый, 8-клапанный OHV

Рабочий объем, см³

1868

Макс. мощность, л.с./об/мин

91,1/н.д.

Макс. момент, Нм/об/мин

162/3500

Система запуска

электростартер

Система охлаждения

воздушно-масляная

Коробка передач

механическая 6-ступенчатая

Главная передача

ремень

Подвеска передняя/задняя

нерегулируемая вилка перевернутого типа/двухсторонний маятник с регулируемым моноамортизатором

Тормоза передние/задние

Дисковые, два диска/один диск

Шина передняя/задняя

120/70 R19 / 240/40 R18

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