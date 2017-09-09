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Два колеса, три бриллианта

Гостями фестиваля стали около 85 тыс. человек из 27 стран, в том числе более 3,2 тыс. на мотоциклах
Гостями фестиваля стали около 85 тыс. человек из 27 стран, в том числе более 3,2 тыс. на мотоциклах

Что общего может быть у фанатов классических мотоциклов и японских внедорожников? Все просто: общее у них – тяга к настоящим мужским развлечениям и страсть к познанию мира. Что и доказали бренды Harley-Davidson и Mitsubishi

Фестиваль St.Petersburg Harley Days – событие знаковое не только для Петербурга, но и для страны, ведь зрители и участники собираются сюда не только из разных городов, но и из разных государств. Например, в нынешнем году были замечены байкеры из Гонконга и Англии, а почетным гостем фестиваля стал кубинец Эрнесто Гевара, сын легендарного Че и большой фанат американских мотоциклов. И хотя с далекого острова он прибыл не за рулем, а прилетел на самолете, приз, ежегодно вручающийся гостю, проделавшему самый дальний путь, достался именно ему.

Дворец для… дизеля

Но все же главное событие для мотоциклистов – окунуться в атмосферу настоящего байкерского праздника, собраться на Дворцовой площади и в раскатах грома выхлопа проехать многокилометровой колонной по всему городу. Разумеется, не без автомобильного эскорта – почетная миссия открывать и завершать колонну в нынешнем году досталась бренду Mitsubishi.

В итоге кузов пикапа L200, ехавшего впереди, на время превратился в съемочную площадку, откуда операторы и фотографы снимали колонну, а на площадке замыкающего автомобиля расположилась музыка, сотрясавшая стены исторического центра басами на радость зрителям. К слову, в ведущем автомобиле помимо журналистов находился высокопоставленный гость – президент «ММС Рус», официального дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России, Наоя Накамура.

Несмотря на не лучшую погоду, количество байкеров поражало воображение – пестрая процессия из мотоциклистов, движущихся плотным потоком, казалось, растянулась на весь город, на добрых полчаса парализовав движение. Признаться, перекрытие улиц вне зависимости от причины мне всегда казалось злом, но из окна Mitsubishi Outlander, в котором мне досталось место, было четко видно: назло дождю и перекрытиям каждый очевидец происходящего – в истинном восторге.

А я порадовался, увидев площадку для тест-драйва нового Mitsubishi Pajero Sport, получившего в нынешнем году дизельный мотор. Согласитесь, не каждый день можно прокатиться по саду Аничкова дворца за рулем. А уж по специально установленным препятствиям и подавно: высоченная горка с внушительными углами подъема и спуска откровенно пугала. Понятно, что электронные ассистенты и камеры, установленные не только спереди и сзади, но и сбоку, риск ошибки сводили к минимуму, но спокойней от этого не становилось.

Напряжение сняла лишь шутка коллеги, попросившего сорвать ему каштан: вершина подъема находилась на одной высоте с кроной дерева! Спуск, проезд по уклону, кочки и, конечно, бревна – идеальные условия для внедорожных «покатушек». Немудрено, что очередь из желающих поучаствовать в них не редела даже под дождем. Тем более что появления дизельного Pajero Sport ждали многие, ведь помимо уже известных достоинств этого типа двигателя новинка еще и ощутимо доступнее бензиновой версии.

Байкерские ценности

Впрочем, интересно было и после окончания тест-драйвов: сразу за стендом Mitsubishi расположилась довольно большая кастом-зона, где представляли работы известных и не очень кастомайзеров. Любой зритель мог отдать свой голос за тот или иной проект, но, признаться, действительно достойных мотоциклов было не так уж и много, а чоппер с мотором от «запорожца» и автомобильным задним колесом вообще будто попал сюда прямиком из 90-х – времени, когда мотоциклетный кастомайзинг в России только зарождался.

Возможно, именно поэтому один из самых известных в стране и мире кастомайзеров Юрий Шиф стенд со своими работами установил отдельно. Уверен, окажись его шедевры в общей зоне, шансов у других конкурсантов не было бы вовсе. Но если от индпошива осталось двоякое впечатление, то серийные мотоциклы Harley-Davidson, которые попробовать в деле мог любой желающий, равнодушными не оставляли никого. Да и каскадеры, выступавшие на площадке, внимание приковывали.

На этом фоне концерт и сразу несколько огромных площадок с мотоциклами гостей, бесконечные ряды с сувенирами, байкерской атрибутикой и самым разным фастфудом терялись. И хотя там было на что посмотреть, купить нашивку с надписью Lone Rider или Route 66 можно на любом другом байкерском фестивале. А вот такая тусовка прямо у Невского проспекта – событие уникальное, поучаствовать в котором определенно стоит как минимум в роли зрителя.

Важно и то, что, несмотря на брендовость мероприятия от Harley-Davidson, проехаться по городу в числе участников фестиваля мог любой мотоциклист. По-моему, добрая половина колонны состояла из японских и европейских аппаратов, и даже встретился ИЖ! А почему бы нет? Ведь главная идея праздника – объединение. Порой противоположные взгляды и убеждения, политика, границы – все это отходит на второй план, когда несколько тысяч собравшихся в одном месте людей заявляют всему миру о своей страсти к надежным автомобилям, красивым мотоциклам и любви к приключениям.  

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