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15 июл 2026

Китайские электромобили морально устаревают быстрее смартфонов

Китайские электромобили морально устаревают быстрее смартфонов
Автор фото: magnific.com/ru

Согласно исследованию China Association of Automobile Manufacturers и Hejun Consulting, средний возраст электромобиля в Китае составляет всего 1,8 года

Для сравнения, автомобили с двигателями внутреннего сгорания имеют средний возраст 8,2 года. При этом средний возраст всего автопарка страны остается ниже 7 лет, тогда как в России этот показатель достигает 15,5 лет.

Эксперты отмечают, что столь молодой парк электромобилей не означает, что владельцы массово меняют машины каждые два года. Основная причина заключается в стремительном росте популярности электрического транспорта после 2021 года. Уже в 2026 году доля электрокаров на рынке новых автомобилей Китая почти достигает 60%.

При этом различия в сроках эксплуатации между электрокарами и автомобилями с ДВС становятся все заметнее. По данным прошлогоднего исследования, около 70% машин с традиционными силовыми установками остаются у владельцев более 5 лет. В то же время около 90% всех “зеленых” автомобилей, включая электрокары, меняют менее чем через 5 лет.

Аналитики объясняют эту тенденцию быстрым развитием технологий. Энергоемкие аккумуляторы, электродвигатели, автопилоты и цифровые системы совершенствуются настолько быстро, что электромобиль трехлетней давности уже может заметно уступать новым моделям по функционалу. Кроме того, китайские автопроизводители значительно сократили цикл создания электромобилей, благодаря чему обновление модельных рядов происходит заметно быстрее, чем в сегменте автомобилей с ДВС.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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