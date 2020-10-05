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5 окт 2020

Появилась информация о двигателе экстремальной Pagani Huayra R

Появилась информация о двигателе экстремальной Pagani Huayra R
Автор фото: фирма-производитель

В Сети появилась информация о двигателе, который достанется экстремальной Pagani Huayra R. Предположительно, «атмосферник» для суперкара разработала фирма HWA AG, партнер Mercedes-AMG и Apollo Automobil

Несколько дней назад глава Pagani Горацио Пагани анонсировал новую версию суперкара Huayra. Речь идет об экстремальной Huayra R, которая, в отличие от других модификаций, — а их количество уже перевалило за десяток — получит не твин-турбо двигатель, а безнаддувный V12.

По слухам, агрегат построен в сотрудничестве с немецкой HWA AG — эта компания известна тем, что разработала оригинальный «атмосферник» для Apollo Intensa Emozione, — а его мощность составляет около 900 лошадиных сил. Также источники TheSupercarBlog утверждают, что мотор раскручивается до 9500 оборотов в минуту. Для сравнения: V12 3.9 в GMA T.50 крутится до 12 100 оборотов. Пока же, до выхода «эрки», самой экстремальной и мощной версией «Уайры» останется Imola. Купе приводит в движение турбомотор Mercedes-AMG V12 6.0 с отдачей в 827 лошадиных сил (1100 Нм).

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