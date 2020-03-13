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13 мар 2020

Представлены новые суперкары Pagani

Представлены новые суперкары Pagani
Автор фото: фирма-производитель

Основатель марки Горацио Пагани провел онлайн-презентацию суперкаров Imola и Huayra Roadster BC, дебют которых отменился из-за коронавируса

Первая новинка – гиперкар Imola, которая представляет собой самую экстремальную версию Huayra: ее оснастили шестилитровым мотором V12 AMG с двумя турбинами, отдача которого составляет 839 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. Для сравнения, двигатель Huayra Roadster BC выдает на 39 лошадиных сил меньше, так что Imola является самой мощной моделью бренда на сегодняшний день.

Следующая модель - Huayra Roadster BC. Новинка комплектуется менее мощной версией того же двигателя – он выдает 800 сил. Это обеспечивает гиперкару разгон от 0 до 100 километров в час за 2,7 секунды. Оба автомобиля  должны были быть представлены на автосалоне в Женеве,  который был отменен из-за эпидемии вируса.

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