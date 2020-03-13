Представлены новые суперкары Pagani

Основатель марки Горацио Пагани провел онлайн-презентацию суперкаров Imola и Huayra Roadster BC, дебют которых отменился из-за коронавируса

Первая новинка – гиперкар Imola, которая представляет собой самую экстремальную версию Huayra: ее оснастили шестилитровым мотором V12 AMG с двумя турбинами, отдача которого составляет 839 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. Для сравнения, двигатель Huayra Roadster BC выдает на 39 лошадиных сил меньше, так что Imola является самой мощной моделью бренда на сегодняшний день.

Следующая модель - Huayra Roadster BC. Новинка комплектуется менее мощной версией того же двигателя – он выдает 800 сил. Это обеспечивает гиперкару разгон от 0 до 100 километров в час за 2,7 секунды. Оба автомобиля должны были быть представлены на автосалоне в Женеве, который был отменен из-за эпидемии вируса.