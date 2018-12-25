Предприятие GM Uzbekistan - судьба решена

Наверняка вы еще не забыли такую марку как Ravon, которая, собственно, занималась реализацией некоторых автомобилей Chevrolet на нашем рынке. В мае текущего года поставки были прекращены, по причине серьезных изменений в компании GM Uzbekistan

Возможно, поставки к нам будут возобновлены в скором времени, по крайней мере, представители компании не отрицают этого. Однако сам бренд однозначно изменится по причине реорганизации. Дело в том, что государственная компания Узавтосаноат выкупила у концерна General Motors все акции совместного предприятия GM Uzbekistan, которое, как раз, и выпускает автомобили Chevrolet и Ravon.

Неслучайно мы упомянули про майское прекращение поставок, так как процесс выкупа начался именно в тот момент. Уже к лету узбекская сторона увеличила свой пакет акций практически до полного контроля, и теперь американская корпорация продала оставшиеся акции. Кстати, подобная реорганизация не подразумевает смену деятельности. Производство и реализация автомобилей под брендами Chevrolet (на внутреннем рынке) и Ravon (на внешнем) будет продолжаться, но теперь завод сможет начать работу и с другими автопроизводителями.