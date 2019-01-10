Ravon возобновил поставки в Россию

Об этом недавно заявило руководство холдинга «Узавтосаноат», который владеет заводом GM Uzbekistan. По словам председателя правления холдинга по развитию и маркетингу Умиджана Салимова, автомобили отгружены по тем ценам, которые сформированы на сегодняшний день. Это необходимо для определения конъюнктуры на рынке

Напомним, в конце октября сообщалось о возвращении в нашу страну седанов Ravon R3 и R4 и хэтчбеков R2. Новые машины заметили на автовозе около Уфы. Как выяснилось, автомобили даже поступили в дилерские центры столицы Башкирии, но приобрести их было нельзя, поскольку ценники так и не были утверждены.

Что касается нынешних автомобилей, то пока не известно прибыли ли новые Ravon в Россию напрямую с завода GM Uzbekistan или речь идет об автомобилях, собранных из машинокомплектов. Кроме того, не ясно, о каких именно автомобилях идет речь. Дело в том, что с 2017 года крупноузловая сборка автомобилей Ravon R3 осуществляется на мощностях концерна «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. При этом за первую половину 2018-го было выпущено примерно 400 машин. В ноябре 2018-го директор казахстанской компании Сирпи Сенейбиев сообщал, что около 170 седанов готовы к отправке в Россию.