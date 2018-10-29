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29 окт 2018

Ravon возвращается в Россию?

Ravon возвращается в Россию?

В новостных лентах обсуждается вопрос возвращения на российский рынок марки Ravon

Предметом для обсуждения стали не официальные сообщения, а информация о поставках машин дилерам и фотографии, подтверждающие фактические перевозки.

Весной 2018 года поставки этого узбекского бренда в нашу страну были прекращены. Очевидно, планы изменились и машину снова начнут продавать. При этом эксперты, не называя источников информации, сообщают о возможных ценах на комплектации, которые будут предлагать дилеры в РФ.

Считается, что модель R3 будет стоить несколько больше миллиона рублей, а R4 в максимальной комплектации оценивается почти в 1,1 млн. рублей. Напомним, что до весны текущего года эти машины позиционировались в бюджетном сегменте. За R3 просили 580 тыс. Рублей, а R4 стоил 630 тысяч.

Озвученный уровень цен среди этих же экспертов назван нереальным в сложившихся позициях рынка и имеющихся предложений.

Надо полагать, что до официальных сообщений о начале продаж и ценах на конкретные комплектации осталось ждать не долго. Тогда можно будет сделать окончательные выводы о справедливости предположений экспертов и надёжности источников их информации.

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При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru, speedme

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