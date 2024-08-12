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12 авг 2024

Tank 400 получит дизельный мотор

Tank 400 получит дизельный мотор
Автор фото: фирма-производитель

На данный момент Tank 400 оснащается только подключаемой гибридной силовой установкой, но судя по данным китайского минпромторга, модель в ближайшее время обзаведется дизельным агрегатом

Речь идет о 2,4-литровом дизельном турбомоторе мощностью 186 л.с. Предполагается, что он будет работать в паре с автоматической коробкой передач. Привод также ожидается полный. Напомним, что сейчас Tank 400 предложен с гибридной силовой установкой Hi4-T с 2,0-литровым бензиновым турбомотором и двумя электродвигателями. Суммарная мощность - 408 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Коробка - 9-ступенчатый “автомат”. Привод - полный. Запас хода на электротяге - 105 км.

Габариты дизельного Tank 400 практически прежние: 4985/1960/1905 мм., при колесной базе в 2850 мм. Только в высоту автомобиль прибавил 5 мм. Изменений во внешнем облике и интерьере не ожидается.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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