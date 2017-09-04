Самый доступный электромобиль компании Tesla, седан Model 3, который сегодня доступен с минимумом опций (более емкие батареи, да пакет премиальных опций), постепенно будет получать все новые и новые опции.

Так, глава компании Илон Маск написал в своем твиттере о том, что в следующем году Model 3 получит «умную» пневмоподвеску, такую же, которой оснащается флагманский седан Model S. Основываясь на данных датчиков и GPS пневмоподвеска будет самостоятельно изменять клиренс в зависимости от условий на дороге. Кроме того, на высоких скоростях, она будет «прижимать» седан к асфальту. Точная дата появления новой опции неизвестна. Вероятнее всего она появится одновременно с двухмоторной Model 3.

Сейчас Tesla Model 3 доступна в единственной версии с одним электромотором. Разгон до 96 км/ч (60 миль/час) у нее занимает 5,6 секунды, максимальная скорость — 210 км/ч. Запас хода от одной зарядки равен 354 км (220 миль).

Несмотря на невысокую цену Tesla Model 3 неплохо оснащена: здесь есть 8 подушек безопасности, точки доступа к мобильному интернету и Wi-Fi, 2-зонный климат-контроль, USB-порты для подзарядки и подключения гаджетов, мультимедийная система с Bluetooth, задняя камера, электростеклоподъемники с автоматическим режимом, полностью светодиодная оптика, интегрированные в задние сиденья бустеры, система контроля давления в шинах, сигнализация. Гарантия на машину составляет 4 года или 50 тысяч миль, гарантия на батарею: 8 лет или 100 тысяч миль.