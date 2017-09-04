Автомобильный портал Motorpage
4 сен 2017

Tesla Model 3 получит пневмоподвеску

Tesla Model 3 получит пневмоподвеску
Автор фото: фирма-производитель

Самый доступный электромобиль компании Tesla, седан Model 3, который сегодня доступен с минимумом опций (более емкие батареи, да пакет премиальных опций), постепенно будет получать все новые и новые опции.

Так, глава компании Илон Маск написал в своем твиттере о том, что в следующем году Model 3 получит «умную» пневмоподвеску, такую же, которой оснащается флагманский седан Model S. Основываясь на данных датчиков и GPS пневмоподвеска будет самостоятельно изменять клиренс в зависимости от условий на дороге. Кроме того, на высоких скоростях, она будет «прижимать» седан к асфальту. Точная дата появления новой опции неизвестна. Вероятнее всего она появится одновременно с двухмоторной Model 3.

Сейчас Tesla Model 3 доступна в единственной версии с одним электромотором. Разгон до 96 км/ч (60 миль/час) у нее занимает 5,6 секунды, максимальная скорость — 210 км/ч. Запас хода от одной зарядки равен 354 км (220 миль).

Несмотря на невысокую цену Tesla Model 3 неплохо оснащена: здесь есть 8 подушек безопасности, точки доступа к мобильному интернету и Wi-Fi, 2-зонный климат-контроль, USB-порты для подзарядки и подключения гаджетов, мультимедийная система с Bluetooth, задняя камера, электростеклоподъемники с автоматическим режимом, полностью светодиодная оптика, интегрированные в задние сиденья бустеры, система контроля давления в шинах, сигнализация. Гарантия на машину составляет 4 года или 50 тысяч миль, гарантия на батарею: 8 лет или 100 тысяч миль.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Tesla

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Model 3

От заказов Tesla Model 3 отказались более 60 тысяч покупателей

07 августа 2017
Tesla Model 3

Tesla Model 3 получит «заряженный» вариант

01 августа 2017
Tesla Model 3

Tesla рассекретила комплектации и цены Model 3

31 июля 2017
Tesla Model 3

Tesla начала производство Model 3

10 июля 2017
Tesla Model 3 2017

Названа дата начала производства Tesla Model 3

03 июля 2017
Tesla Model 3 2018

Tesla Model 3 получит минималистичный интерьер

30 мая 2017

 Новости Tesla Motors Model 3

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A5 - audi a5 sportback 2017 и вашим и нашим Тест драйв
13 сентября 2017

Audi A5
"И вашим и нашим"
Mazda MX-5 - mazda mx-5 rf 2017 вот ты какое, счастье…
Автопутешествия
11 сентября 2017

Mazda MX-5
"Вот ты какое, счастье…"
BMW 5 series - bmw 520d 2017 остановись, мгновенье!
Тест драйв
08 сентября 2017

BMW 5 series
"Остановись, мгновенье!"
KIA Rio - kia rio 2017 парадный расчет
Тест драйв
06 сентября 2017

KIA Rio
"Парадный расчет"

Написано новостей:

1 9 6 8 7