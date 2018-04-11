Самый доступный и массовый электромобиль Tesla, седан Model 3 приносит одну головную боль. Эта модель была призвана вывести компанию на новый уровень, но пока только тянет ко дну. Тем не менее в компании обещают расширить список комплектаций для нее.

Многие фанаты марки ждут появления полноприводной версии Model 3, которая будет оснащена двумя электромоторами. Глава компании Илон Маск заявил, что компания обязательно запустит ее в производство, но… как только объемы производства обычной версии выйдут на показатели 5000 единиц в год. По словам Маска это может произойти уже в июле.

Впрочем, в обещания Маска уже сложно верить: на планируемый объем производства в пять тысяч Model 3 Tesla должна была выйти еще в начале года, но пока производит только по две тысячи этих электромобилей в неделю. И это при том, что большинство из 450 тысяч предзаказвших электромобиль в прошлом году, так и не отказались от мечты стать обладателем этой машины.

Проблемы при производстве Tesla Model 3, в первую очередь связаны с комплектующими: около 40% из них либо бракованные, либо не соответствуют спецификациям. Кроме того, завод в Калифорнии до сих пор не получил из Германии необходимое для наращивания объемов производства оборудование.