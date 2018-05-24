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24 май 2018

Tesla Model 3 провалила самый важный тест

Tesla Model 3 провалила самый важный тест
Автор фото: фирма-производитель

Издание Consumer Reports пользуется в США непререкаемым авторитетом: независимые журналисты тестируют потребительские товары и выносят вердикт, который может как улучшить продажи, так и похоронить тот или иной товар.

Изданию удалось взять на испытания Tesla Model 3 — самый доступный электромобиль, который по заявлениям главы компании Илона Маска должен произвести революцию на рынке. Однако журналистов машина повергла в шок.

В первую очередь нарекания взывала тормозная система Model 3. Для полной остановки со скорости 60 миль/час (96 км/ч) электромобилю понадобилось 46,33 метра. По этому показателю машина проиграла все соперникам в классе и не только им, а даже пикапу Ford F-150, которому на это упражнение понадобилось 44,2 метра.

Не поверив своим глазам издание взяло еще один автомобиль, но его результаты оказались такими же. При этом, из-за снижения эффективности тормозной системы при каждом испытании у электромобиля серьезно разнились результаты. У Tesla Model 3 длина тормозного пути на 6,3 метра больше среднего показателя в классе и боле чем на 7 метров превышает результат Tesla Model X.

В итоге Consumer Reports принял решение не рекомендовать Tesla Model 3 к покупке. В компании не стали спорить со столь авторитетным изданием и заявили, что доработают тормозную систему Model 3.
 

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При написании новости использовалась информация:
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