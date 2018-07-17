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17 июл 2018

Tesla модернизирует Model 3 Performance

Tesla модернизирует Model 3 Performance
Автор фото: фирма-производитель

Несмотря на все проблемы с седаном Model 3, производство которой только вошло в производственный график с опозданием на полгода, в Tesla уже подготовили обновления для самой мощной версии.

Речь идет о двухмоторном варианте седана с пакетом Performance. После обновления он получит заниженную на 10 миллиметров подвеску и более мощный тормоза. Об этом своем твиттере написал глава компании Илон Маск.

Машины с пакетом Performance отличают от обычных Model 3 улучшенными динамическими характеристиками. Разгон до 96 км/ч (60 миль/час) у них занимает 3,5 секунды (на секунду быстрее обычного варианта), максимальная скорость равна 249 км/ч. Максималка обычной двухмоторной версии Tesla Model 3 составляет 225 км/ч.

Пакет Performance можно заказать как при покупке автомобиля, так и отдельно. Стоит он пять тысяч долларов и фактически представляет собой новое программное обеспечение управляющей моторами электроники. Также в пакет входят 20-дюймовые колеса с шинами Michelin Pilot Sport 4S, алюминиевые накладки на педали и тормозные суппорта, окрашенные в красный цвет.

В США, а пока Model 3 продается только там, цены на машину с пакетом Performance стартуют с отметки в 64 тысячи долларов.
 

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При написании новости использовалась информация:
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