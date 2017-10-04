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4 окт 2017

Tesla провалила план по производству Model 3

Tesla провалила план по производству Model 3
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla отчиталась о продаж в третьем квартале этого года. Помимо успехов с Model S и Model X, в отечете содержится и не самая лицеприятная для американского автопроизводителя информация.

В августе и сентябре Tesla произвела и продала 260 автомобилей своей самой дешевой и доступной модели, электромобиля Model 3. Если кто забыл: перед запуском в производство глава компании Илон Маск обещал наращивать производство чуть ли не в геометрической прогрессии. В августе планировалось собрать 100 автомобилей, а уже в сентябре — более 1500 седанов Model 3.

Таким образом, получается, что фактическое производство меньше запланированного примерно в шесть раз. В самой компании на вопрос, почему было продано так мало Model 3 ответили, что существуют «некоторые сдерживающие производство факторы». Причем в Tesla утверждают, что никаких серьезных проблем, например, с поставщиками у компании нет.

В принципе, третий квартал для компании завершился успешно: продажи выросли на 4,5% до 25 930 седанов Model S и кроссоверов Model X. Еще 4820 автомобилей в данных неучтены, так как были произведены, но не доставлены клиентам. Напомним, что в этом году Tesla хочет продать как минимум 100 тысяч электромобилей.

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При написании новости использовалась информация:
Tesla

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