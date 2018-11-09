В компании Tesla занялись дрифтом

Концерн продемонстрировал работу трекового режима в автомобилях Tesla Model 3 Performance. На официальном сайте компании было вывешено видео с демонстрацией прохождения поворотов в скольжении

Немного слов про Model 3 Performance. Это полноприводные модификации обычной Tesla. Интересен тот факт, что за каждую пару колес отвечает свой собственный двигатель, то есть, автомобиль получился двухмоторным. Трековый режим, в свою очередь, это уникальная технология, позволяющая «играть» с распределением момента на разные оси, что и делает возможным вводить автомобиль в управляемые заносы.

Система работает благодаря сбору данных, которые в свою очередь поступают от множества датчиков. Все данные обрабатываются парой особых контроллеров и загружаются в систему, которая уже сама распределят момент соответствующим образом: больше момента на задней оси закручивает автомобиль в повороте, на передней — выравнивает машину, когда вращение чрезмерно. Одновременно с этим начинает по-другому работать система рекуперации и компрессор кондиционера, который охлаждает силовую электронику.

К слову, доработать обычные Tesla Model 3 вполне возможно. Компания официально предлагает провести комплекс работ, за символическую доплату в пять тысяч долларов. Правда, это предложение доступно лишь моделям в старших версиях.