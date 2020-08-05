Водитель Tesla лишился прав за регулировку стеклоочистителей

В Германии владелец Tesla решил отрегулировать работу стеклоочистителей через цифровое меню автомобиля, а в итоге был оштрафован на 200 евро и на месяц лишён прав

Как сообщает издание Autobild, хозяин Tesla Model 3 вечером ехал домой и попал под сильный дождь. Он пытался настроить работу стеклоочистителей, разыскивая соответствующее меню в мультимедийной системе, но замешкался и выехал на обочину, задев несколько деревьев. Любопытно, что на знаменитом электромобиле дворники включаются традиционным способом в виде подрулевого переключателя.

Правда, настройка интервала работы осуществляется только через центральную консоль мультимедиа. Законы Германии позволяют водителям «ненадолго» отрывать взгляд от дороги для работы с мультимедийной системой. Но в этом инциденте суд посчитал, что настройка стеклоочистителя была слишком долгой, и приравнял мультимедийку к обычному гаджету и, как следствие, призвал водителя к полной ответственности.