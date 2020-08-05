Автомобильный портал Motorpage
5 авг 2020

Водитель Tesla лишился прав за регулировку стеклоочистителей

Водитель Tesla лишился прав за регулировку стеклоочистителей
Автор фото: фирма-производитель

В Германии владелец Tesla решил отрегулировать работу стеклоочистителей через цифровое меню автомобиля, а в итоге был оштрафован на 200 евро и на месяц лишён прав

Как сообщает издание Autobild, хозяин Tesla Model 3 вечером ехал домой и попал под сильный дождь. Он пытался настроить работу стеклоочистителей, разыскивая соответствующее меню в мультимедийной системе, но замешкался и выехал на обочину, задев несколько деревьев. Любопытно, что на знаменитом электромобиле дворники включаются традиционным способом в виде подрулевого переключателя.

Правда, настройка интервала работы осуществляется только через центральную консоль мультимедиа. Законы Германии позволяют водителям «ненадолго» отрывать взгляд от дороги для работы с мультимедийной системой. Но в этом инциденте суд посчитал, что настройка стеклоочистителя была слишком долгой, и приравнял мультимедийку к обычному гаджету и, как следствие, призвал водителя к полной ответственности.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Tesla китайской сборки оказалась качественнее американского аналога

13 ноября 2019

Владельцы Tesla Model 3 страдают от конструктивных особенностей

01 апреля 2019
Tesla Model 3

Tesla подарит автомобиль тому, кто взломает Model 3

17 января 2019
Tesla Model 3 Performance

В компании Tesla занялись дрифтом

09 ноября 2018
Tesla Model 3

Tesla Model 3 обошла своих конкурентов по продажам

09 августа 2018
Tesla Model 3

Tesla модернизирует Model 3 Performance

17 июля 2018

 Новости Tesla Motors Model 3

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Rapid - skoda rapid 2020 маленькие и большие радости от skoda rapid Тест драйв
05 августа 2020

Skoda Rapid
"Маленькие и большие радости от Skoda Rapid"
Renault Kaptur
Тест драйв
03 августа 2020

Renault Kaptur
"Мы будем жить теперь по-новому!"
Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross 2018 универсальные преимущества
Тест драйв
30 июля 2020

Lada Vesta Cross
"Универсальные преимущества"
Hyundai Sonata, Skoda Superb - сравнительный тест skoda superb 2020 и hyundai sonata 2020: холодная голова или горячее сердце?
Сравнительный тест
15 июля 2020

Hyundai Sonata, Skoda Superb
"Skoda Superb и Hyundai Sonata: холодная голова или горячее сердце?"

Написано новостей:

2 6 3 6 8