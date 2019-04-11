Автомобиль Tesla превратили в дом на колесах

Предприниматель и путешественник Трэвис Рабенберг использовал лифтбек Tesla Model S в качестве основы для постройки дома на колесах

Для этого на автомобиль вместо задней части кузова был установлен жилой модуль . В нем есть кровать, раковина, туалет, резервуары для воды. Питание обеспечивает солнечная батарея, способная генерировать 1 000 ватт электроэнергии. Самое забавное, что автомобиль еще не построен, и пока создатель делится лишь эскизами будущего проекта. Есть и некоторая ясность по техническим вопросам. Создатель заявляет, что его детище сможет проехать без подзарядки около 320 километров и разогнаться до 240 километров в час.

Самое главное, что предприниматель имеет большие планы на свой проект. Например, в 2020 году Трэвис Рабенберг собирается поехать на своем доме на колесах в Дубай. Он возглавит колонну электромобилей, которая выдвинется из Англии. Ожидается, что путешественнику удастся побить рекорд скорости Книги Гиннесса для домов на колесах.