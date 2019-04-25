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25 апр 2019

Автомобили Tesla прошли комплекс модернизации

Автомобили Tesla прошли комплекс модернизации
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla Motors представила модернизированные электрокары Model S и Model X. В частности, лифтбек и кроссовер получили усовершенствованную силовую установку, позволившую увеличить запас хода.

Изменения коснулись автомобилей в модификации Long Range, которые оснастили существенно доработанным силовым агрегатом. В нем применили измененную архитектуру привода и усовершенствованную систему охлаждения. В компании утверждают, что инженерам удалось на 10% увеличить максимальный пробег электрокаров без внесения изменений в батареи. Запас хода Model S вырос до 595 км, а Model X — до 523 километров.

Сообщается, что доработки силовой установки также позволили в полтора раза уменьшить время подзарядки аккумуляторов при использовании фирменной быстрой системы Supercharger. В числе других модернизаций указывается новая адаптивная подвеска - с оптимизированным управлением. Интересно, что  оно обладает собственным программным обеспечением, которое может обновляться  через официальные сервера компании.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Коммерсант

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