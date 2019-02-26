Погиб запертым в Тесле

Электромобили Tesla славятся своими технологиями hi-tech. Они могут оповещать владельцев при угоне и умеют играть симфонии Баха в качестве звука сигнализации. Однако конструкторам еще есть над чем поработать, в особенности над безопасностью водителя и пассажиров

Сюжет, о котором мы расскажем, печальный. В Майами за рулем Tesla Model S погиб 18-летний парень, который потерял контроль над автомобилем на скорости от 75 до 95 миль/ч (120-152 км/ч), в результате чего машина столкнулась с несколькими пальмами. С этой ситуацией не справились ни системы предупреждения столкновений, ни функции активной безопасности. После удара вспыхнула поврежденная аккумуляторная батарея электрокара.

Главная проблема заключалась даже не в дефектах системы безопасности, а в том, что машина оказалось запертой, и водитель попросту не смог из нее выбраться. Как известно, дверные ручки Tesla Model S скрыты в нишах дверей от посторонних рук. При определении аварии, согласно документации Tesla Model S, они автоматически выезжают из ниш, также открываются все замки автомобиля, но, как сообщается в сюжете, этого не произошло. Версию полиции подтверждают и очевидцы автокатастрофы, которые вместе с офицером тоже пытались помочь водителю Tesla, выбив окно автомобиля.