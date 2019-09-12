Tesla будет бить рекорды

Илон Маск заявил, что Tesla Model S попытается показать лучшее время «Северной петли» среди четырехдверных электрокаров и побить рекорд Porsche Taycan

«Tesla Model S уже на Нюрбургринге. Однако мы, видимо, не будем делать рекордную попытку на этой неделе, так как нам надо досконально изучить условия и настроить автомобиль. Это связано с безопасностью, особенно на повороте Flugplatz», — написал Маск в своем твиттере. Напомним, что участок Flugplatz, известен своим опасным трамплином и при прохождении трассы многие компании уделяют этому участку особое внимание.

Заметим, что глава «Теслы» объявил о намерении установить рекорд «Северной петли» среди четырехдверных электрокаров после того, как лучшее время в этой категории показал недавно представленный Porsche Taycan. Немецкий электромобиль прошел 20,6-километровую трассу за 7 минут и 42 секунды.