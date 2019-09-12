Автомобильный портал Motorpage
12 сен 2019

Tesla будет бить рекорды

Tesla будет бить рекорды
Автор фото: фирма-производитель

Илон Маск заявил, что Tesla Model S попытается показать лучшее время «Северной петли» среди четырехдверных электрокаров и побить рекорд Porsche Taycan

«Tesla Model S уже на Нюрбургринге. Однако мы, видимо, не будем делать рекордную попытку на этой неделе, так как нам надо досконально изучить условия и настроить автомобиль. Это связано с безопасностью, особенно на повороте Flugplatz», — написал Маск в своем твиттере. Напомним, что участок Flugplatz, известен своим опасным трамплином и при прохождении трассы многие компании уделяют этому участку особое внимание.

Заметим, что глава «Теслы» объявил о намерении установить рекорд «Северной петли» среди четырехдверных электрокаров после того, как лучшее время в этой категории показал недавно представленный Porsche Taycan. Немецкий электромобиль прошел 20,6-километровую трассу за 7 минут и 42 секунды.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новый автомобиль Джеймса Бонда- Tesla!

15 августа 2019
Tesla Model S

Почему горит Tesla: ответ найден!

01 июля 2019

Автомобили Tesla прошли комплекс модернизации

25 апреля 2019
Tesla Model S

Автомобиль Tesla превратили в дом на колесах

11 апреля 2019

Погиб запертым в Тесле

26 февраля 2019
Tesla Model S

Покупателей Tesla в Германии заставят вернуть 4000 евро в бюджет

20 июля 2018

 Новости Tesla Motors Model S

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LC - lexus lc 500 2018 дьявольский дуализм Тест драйв
11 сентября 2019

Lexus LC
"Lexus LC 500: Дьявольский дуализм"
Skoda Superb - skoda superb combi 2016 неоднозначная практичность
Тест драйв
10 сентября 2019

Skoda Superb
"Неоднозначная практичность"
Bentley Continental GT - прижились ли технологии porsche в шасси bentley continental gt 2018
Тест драйв
09 сентября 2019

Bentley Continental GT
"Прижились ли технологии Porsche в шасси Bentley Continental GT?"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"

Написано новостей:

2 4 2 0 1