Tesla представила бюджетную версию Model Y

Компания Tesla представила самую доступную версию своего кроссовера Model Y. Новая модификация получила приставку Standard и оценивается в 41 630 долларов (3,4 млн рублей)

Стандартная версия отличается в первую очередь урезанным оснащением. Панорамной крыши больше нет, регулировка руля стала механической, отделка сидений выполнена из ткани, а также убраны подсветка и подогревы на заднем ряду. Мультимедийную систему с 15,4-дюймовым экраном не трогали. Комплектуется модель 18-дюймовыми колесными дисками.

Model Y Standard оснащается одним электромотором на задней оси мощностью 300 л.с. и батареей на 69,5 кВт*ч. Запас хода составляет 517 км. Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 секунды.