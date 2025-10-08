Автомобильный портал Motorpage
8 окт 2025

Tesla представила бюджетную версию Model Y

Tesla представила бюджетную версию Model Y
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla представила самую доступную версию своего кроссовера Model Y. Новая модификация получила приставку Standard и оценивается в 41 630 долларов (3,4 млн рублей)

Стандартная версия отличается в первую очередь урезанным оснащением. Панорамной крыши больше нет, регулировка руля стала механической, отделка сидений выполнена из ткани, а также убраны подсветка и подогревы на заднем ряду. Мультимедийную систему с 15,4-дюймовым экраном не трогали. Комплектуется модель 18-дюймовыми колесными дисками.

Model Y Standard оснащается одним электромотором на задней оси мощностью 300 л.с. и батареей на 69,5 кВт*ч. Запас хода составляет 517 км. Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 секунды.

При написании новости использовалась информация:
insideevs

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Model Y Performance

Tesla показала новую самую дорогую версию кроссовера Model Y Performance

01 сентября 2025
Tesla Model Y (2025)

Голосовой ассистент в Tesla Model Y теперь работает на ИИ от DeepSeek и ByteDance

25 августа 2025
Tesla Model Y

Tesla готовит самую бюджетную версию Model Y эксклюзивно для Китая

17 марта 2025
Tesla Model Y

В Китае заметили на тестах обновленную Tesla Model Y

10 января 2025
Tesla Model Y (2021)

Обновленная Tesla Model Y получит три ряда сидений

30 августа 2024

Tesla тестирует обновленный кроссовер Model Y

09 июля 2024

 Новости Tesla Motors Model Y

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) кроссовер повышенной комфортности Тест драйв
06 октября 2025

Jaecoo J8
"Кроссовер повышенной комфортности"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) классика и авангард
Тест драйв
30 сентября 2025

Exeed Exlantix ET
"Классика и авангард"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) взвешенный рационализм
Тест драйв
25 сентября 2025

Belgee X70
"Взвешенный рационализм"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 2 6