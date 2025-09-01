Автомобильный портал Motorpage
1 сен 2025

Tesla показала новую самую дорогую версию кроссовера Model Y Performance

Tesla показала новую самую дорогую версию кроссовера Model Y Performance
Автор фото: фирма-производитель

Tesla представила новую топовую версию кроссовера Model Y Performance, которая призвана вернуть интерес покупателей на фоне снижения продаж в Европе. Напомним, что с начала года популярность марки в регионе упала на треть, и теперь производитель делает ставку на флагманский электрокар

Новая версия получила два электромотора суммарной мощностью 460 л.с., которые разгоняют Model Y Performance до 100 км/ч за 3,5 секунды (0–60 миль/ч за 3,3 с). Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Запас хода по циклу WLTP составляет 580 км (на 6 км меньше, чем у Long Range AWD). С помощью быстрой зарядки Supercharger автомобиль можно зарядить на 243 км запаса хода за 15 мин.

Другими отличиями модификации Performance также являются новые адаптивные амортизаторы, 21-дюймовые кованые диски, красные тормозные суппорты, а также шины с разной размерностью спереди и сзади.

В салоне появился обновленный 16-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с более высоким разрешением. Передние сиденья оборудованы регулируемой боковой поддержкой и функцией вентиляции. Дополнительно модели досталась улучшенная шумоизоляция с акустическими стеклами.
 

При написании новости использовалась информация:
tesla

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Model Y (2025)

Голосовой ассистент в Tesla Model Y теперь работает на ИИ от DeepSeek и ByteDance

25 августа 2025
Tesla Model Y

Tesla готовит самую бюджетную версию Model Y эксклюзивно для Китая

17 марта 2025
Tesla Model Y

В Китае заметили на тестах обновленную Tesla Model Y

10 января 2025
Tesla Model Y (2021)

Обновленная Tesla Model Y получит три ряда сидений

30 августа 2024

Tesla тестирует обновленный кроссовер Model Y

09 июля 2024
Tesla Model Y (2021)

Илон Маск не планирует обновлять Tesla Model Y

11 июня 2024

 Новости Tesla Motors Model Y

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) в поисках энергии атлантов Тест драйв
28 августа 2025

Exeed Exlantix ET
"В поисках энергии Атлантов"
FAW Bestune T90 - faw bestune t90 (2025) семейная ценность?
Тест драйв
25 августа 2025

FAW Bestune T90
"Семейная ценность?"
Changan CS95 - changan cs95 (2023) обновление флагмана
Тест драйв
22 августа 2025

Changan CS95
"Обновление флагмана"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 2 9 3