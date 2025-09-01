Tesla показала новую самую дорогую версию кроссовера Model Y Performance

Tesla представила новую топовую версию кроссовера Model Y Performance, которая призвана вернуть интерес покупателей на фоне снижения продаж в Европе. Напомним, что с начала года популярность марки в регионе упала на треть, и теперь производитель делает ставку на флагманский электрокар

Новая версия получила два электромотора суммарной мощностью 460 л.с., которые разгоняют Model Y Performance до 100 км/ч за 3,5 секунды (0–60 миль/ч за 3,3 с). Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Запас хода по циклу WLTP составляет 580 км (на 6 км меньше, чем у Long Range AWD). С помощью быстрой зарядки Supercharger автомобиль можно зарядить на 243 км запаса хода за 15 мин.

Другими отличиями модификации Performance также являются новые адаптивные амортизаторы, 21-дюймовые кованые диски, красные тормозные суппорты, а также шины с разной размерностью спереди и сзади.

В салоне появился обновленный 16-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с более высоким разрешением. Передние сиденья оборудованы регулируемой боковой поддержкой и функцией вентиляции. Дополнительно модели досталась улучшенная шумоизоляция с акустическими стеклами.

