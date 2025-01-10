В Китае заметили на тестах обновленную Tesla Model Y

Рестайлинговая Tesla Model Y, известная под кодовым названием Juniper, была впервые замечена без камуфляжа во время зимних испытаний в Северо-Восточном Китае

На шпионских снимках, которые были опубликованы в китайской соцсети, можно заметить светодиодные полосы по всей ширине передней и задней частей кузова автомобиля (у актуальной версии фары раздельные). Китайские блогеры уже сравнивают эту деталь с Xpeng G7, а другие автомобильные эксперты отмечают сходство с дизайном Cybertruck. Свидетельства влияния пикапа, также можно заметить в интерьере по прямоугольному рулю-штурвалу.

Производство обновленной модели стартует уже в этом месяце на заводе Giga Shanghai в Китае. Кроме того, Tesla планирует выпустить трехрядную 6-местную версию Model Y в четвертом квартале 2025 года.