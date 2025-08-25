Голосовой ассистент в Tesla Model Y теперь работает на ИИ от DeepSeek и ByteDance

Компания Tesla представила усовершенствованного голосового ассистента, созданного в сотрудничестве с китайскими технологическими гигантами DeepSeek и ByteDance. Новый сервис дебютировал в Китае на 6-местной версии версии Model Y L

Ассистент работает на облачной платформе ByteDance Volcano Engine и впервые для Tesla в Китае поддерживает активацию по голосовой команде «Hey, Tesla» (ранее для включения системы требовалась кнопка на руле). Примечательно, что каждый ИИ отвечает за собственную задачу. Doubao от ByteDance прокладывает маршруты, настраивает климат в салоне, регулирует громкость музыки и помогает активировать другие функции в машине. DeepSeek обеспечивает более живое и свободное голосовое общение, превращая ассистента в полноценного собеседника.

Однако эти виртуальные помощники будут доступны только на китайском рынке. В США у Tesla есть ИИ Grok от компании xAI, который располагает тем же функционалом, что и его китайские конкуренты.