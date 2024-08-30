Обновленная Tesla Model Y получит три ряда сидений

Стало известно, что обновленный кроссовер Tesla Model Y, который выйдет в следующем году, получит трехрядную компоновку сидений. На данный момент такая версия имеет предварительное название Juniper

Производство автомобиля наладят в Китае, но продавать его планируют по всего миру. Вероятно, благодаря 7-местной компоновки сидений (трехместный диван на втором ряду и двухместный на третьем), Model Y станет немного длиннее. Напомним, что габариты актуальной версии составляют: 4751/1921/1624 мм., при колесной базе в 2890 мм.

Обновленный Model Y будет немного отличаться внешним видом и интерьером. Подробности пока не раскрываются. По сообщениям некоторых китайских СМИ, производство автомобиля на «Гигафабрике» в Шанхае должно стартовать в октябре этого года.