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30 авг 2024

Обновленная Tesla Model Y получит три ряда сидений

Обновленная Tesla Model Y получит три ряда сидений
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что обновленный кроссовер Tesla Model Y, который выйдет в следующем году, получит трехрядную компоновку сидений. На данный момент такая версия имеет предварительное название Juniper

Производство автомобиля наладят в Китае, но продавать его планируют по всего миру. Вероятно, благодаря 7-местной компоновки сидений (трехместный диван на втором ряду и двухместный на третьем), Model Y станет немного длиннее. Напомним, что габариты актуальной версии составляют: 4751/1921/1624 мм., при колесной базе в 2890 мм.

Обновленный Model Y будет немного отличаться внешним видом и интерьером. Подробности пока не раскрываются. По сообщениям некоторых китайских СМИ, производство автомобиля на «Гигафабрике» в Шанхае должно стартовать в октябре этого года.

При написании новости использовалась информация:
cnevpost

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