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9 июл 2024

Tesla тестирует обновленный кроссовер Model Y

Tesla тестирует обновленный кроссовер Model Y

В интернете появились изображения предполагаемого прототипа обновленного электрического кроссовера Model Y. Благодаря фотошпионам удалось запечатлеть внешний облик автомобиля. Однако он частично скрывается под камуфляжем. Вероятно, именно там скрыты все главные изменения в облике модели. Предположим, что компания переделает головную оптику, а также передние и задние бампера.

Помимо этого, ожидаются изменения и внутри. По примеру Model 3, кроссовер обзаведется новой медиасистемой, другим рулевым колесом и некоторыми иными деталями интерьера. О силовой установке информации пока нет, но есть предположение, что она не изменится. С другой стороны, кроссовер может получить более энергоемкий аккумулятор, что позволит значительно увеличить запас хода.
 

При написании новости использовалась информация:
Carexpert

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