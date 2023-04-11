У Tesla Model Y появилась доступная версия

Компания Tesla расширила спектр вариантов электрокроссовера Model Y: на официальном сайте марки появилось упоминание о версии Model Y AWD. Чем она выделяется?

Если говорить глобально, то перед нами самая бюджетная Tesla Model Y, ибо ее цена на несколько тысяч меньше исполнения Model Y Long Range. С другой стороны удешевление возникло не на пустом месте – здесь уменьшился запас хода, так как установлены менее емкие аккумуляторы. Пробег на полном заряде – 419 километров.

Что касается мощности, то двухмоторная силовая установка в совокупности развивает 345 лошадиных сил. Максимальная скорость – 217 километров в час.