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11 апр 2023

У Tesla Model Y появилась доступная версия

У Tesla Model Y появилась доступная версия

Компания Tesla расширила спектр вариантов электрокроссовера Model Y: на официальном сайте марки появилось упоминание о версии Model Y AWD. Чем она выделяется?

Если говорить глобально, то перед нами самая бюджетная Tesla Model Y, ибо ее цена на несколько тысяч меньше исполнения Model Y Long Range. С другой стороны удешевление возникло не на пустом месте – здесь уменьшился запас хода, так как установлены менее емкие аккумуляторы.  Пробег на полном заряде – 419 километров.

Что касается мощности, то двухмоторная силовая установка в совокупности развивает 345 лошадиных сил.  Максимальная скорость – 217 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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