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2 окт 2023

В Китае обновилась Tesla Model Y

В Китае обновилась Tesla Model Y
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla представила обновленный электрический кроссовер Model Y специально для китайского рынка. Стоимость начинается от 263 900 юаней (примерно 3 525 000 рублей)

Основные изменения сосредоточились внутри. Новинка получила 256-цветовую подсветку салона, выполненную в виде светодиодной полосы, растянувшейся по всему периметру салона. Передняя панель теперь выполнена с использованием тканевых материалов. Также для обновленной версии Model Y положены иной дизайн колесных дисков диаметром 19 дюймов.

Стандартная версия Model Y стала более динамичной. Разгон до 100 км/ч составит 5,9 с., что на одну секунду быстрее предыдущих показателей. К слову, более дорогие версии Long Range и Performance в этом плане не изменились. Однако запас хода для первых двух комплектаций теперь составляет 554 км (+9 км) и 688 км (+28 км) соответственно. Флагманское исполнение Performance в дальнобойности хода не изменилось.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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